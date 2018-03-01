Ким Кардашьян похвасталась пышной грудью и осиной талией

Американская теледива Ким Кардашьян порадовала поклонников очередным откровенным фото.

На снимке, который знаменитость выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в белом лифчике, еле прикрывающем ее пышную грудь, и белой мини-юбке.

Свой дерзкий образ Кардашьян дополнила ярким макияжем и легкой укладкой.

Подписчики оценили такой наряд телезвезды, и отметили, что фигура у Кардашьян потрясающая.

"Идеальные формы", "Просто бомба", "На твоей фигуре все выглядит красиво", "Выглядишь потрясающе, детка", - писали юзеры.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Мар 1, 2018 в 1:22 PST

Ранее Ким Кардашьян впервые показала свою крохотную дочь Чикаго.