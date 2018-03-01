Ким Кардашьян похвасталась пышной грудью и осиной талией

37-летняя звезда реалити-шоу предстала перед подписчиками в пикантном образе.
Американская теледива Ким Кардашьян порадовала поклонников очередным откровенным фото.
На снимке, который знаменитость выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в белом лифчике, еле прикрывающем ее пышную грудь, и белой мини-юбке.
Свой дерзкий образ Кардашьян дополнила ярким макияжем и легкой укладкой.
Подписчики оценили такой наряд телезвезды, и отметили, что фигура у Кардашьян потрясающая.
"Идеальные формы", "Просто бомба", "На твоей фигуре все выглядит красиво", "Выглядишь потрясающе, детка", - писали юзеры.
Ранее Ким Кардашьян впервые показала свою крохотную дочь Чикаго.