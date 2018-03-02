Жара в тропиках. "Ангел" Victoria's Secret позировала с голой грудью на острове: фото

Польская модель из числа "ангелов" Victoria's Secret Магдалена Фраковяк, приняла участие в эротической фотосессии в проекте "Free People 'project (2018)".

Фотографом выступил Камерон Хаммонд. Для фотосессии Магдалена примеряла различные эротические образы на тропическом острове и несколько раз позировала без бюстгальтера, сообщает портал Editorials.fashion.

К слову, Магдалена Фраковяк, кроме сотрудничества с Victoria's Secret, выходила на подиум на показах брендов Elie Saab, Miu Miu, Chanel, Gianfranco Ferre, John Galliano, Viktor & Rolf, Christian Dior, Lanvin, Balmain, Roberto Cavalli, Dolce & Gabbana.

Напомним, ранее другая модель-"ангел" Victoria's Secret принимали сексуальные позы в кружевном белье