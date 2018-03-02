Девушка дня Instagram: американская красотка с пышной грудью Сахара Рэй

23-летняя модель Сахара Рэй родилась в Австралии, но с 16 лет живет в Калифорнии. У девушки женственная фигура и выдающиеся формы, которые заметили в модельном бизнесе, и Рэй снимается в рекламах нижнего белья и купальников.

Рэй любит "Криминальное чтиво" и The Doors, вообще не ест мяса и занимается дизайном купальников.