Топлес и с ушками зайчика: Пэрис Хилтон поделилась видео с секретной фотосессии

37-летняя знаменитость Пэрис Хилтон выложила откровенное видео с секретной фотосессии, на котором звезда позирует топлес, прикрывая грудь руками, с ушками зайца и трусах с высокой талией.

Пикантным видео Хилтон поделилась на своей странице в Instagram. Она подписала, что позировала модному фотографу Уорвику Сейнту.

Также звезда решила поностальгировать, и выложила снимки из фотосета, сделанного в 2014 году в подобном стиле сексуального зайчика.

Публикация от Paris Hilton (@parishilton) Фев 27, 2018 в 11:52 PST

Ранее обнаженная Пэрис Хилтон порадовала поклонников откровенным фото.