Топлес и с ушками зайчика: Пэрис Хилтон поделилась видео с секретной фотосессии

Светская львица предстала перед камерой в полуобнаженном виде.
37-летняя знаменитость Пэрис Хилтон выложила откровенное видео с секретной фотосессии, на котором звезда позирует топлес, прикрывая грудь руками, с ушками зайца и трусах с высокой талией.
Пикантным видео Хилтон поделилась на своей странице в Instagram. Она подписала, что позировала модному фотографу Уорвику Сейнту.
Также звезда решила поностальгировать, и выложила снимки из фотосета, сделанного в 2014 году в подобном стиле сексуального зайчика.
Ранее обнаженная Пэрис Хилтон порадовала поклонников откровенным фото.