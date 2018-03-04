Анастасия Приходько спрогнозировала, какое место на "Евровидении-2018" займет Melovin

Певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько спрогнозировала, что на песенном конкурсе "Евровидение-2018" участник от нашей страны Melovin (Костянтин Бочаров) должен занять 10-15 место.

Украинскому государству пока тройка и пятерка не светит на мероприятии долго, рассказала артистка во время чата на "Главреде".

"Теоретически, если брать по политике, то, по идее, Melovin должен занять 10-15 место… я желаю парню удачи", — отметила собеседница.

По ее словам, на исполнителе "сейчас тяжелая миссия, которая легла ему на плечи". "Его должны хорошо подготовить к конкурсу со всех сторон", — добавила гостья.

Напомним, 24 февраля в Украине состоялся финал Нацотбора на "Евровидение-2018", больше всего баллов набрал Melovin, на втором месте оказалась Tayanna, а третье заняла группа Kadnay.

В 2017-м "Евровидение" проходило в Киеве, в нем победил представитель Португалии Сальвадор Собрал. В нынешнем году мероприятие состоится в португальской столице — Лиссабоне, уже названы его ведущие.