Джамала в Instagram устроила голосование за лучший наряд в эфирах Нацотбора

Украинская певица Джамала, которая была членом жюри на Национальном отборе на "Евровидение-2018", устроила необычное голосование в соцсети.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала коллаж с тремя нарядами, в которых она появлялась в прямых эфирах Нацотбора-2018.

"Беременность не болезнь! А может, и должна выглядеть счастливой. Делюсь с будущими мамами фасонами, которые мы вместе прорабатывали со стилистом Юрием Жуйковым. Какой вариант вам нравится больше? 1,2,3", - подписала фото Джамала.

Отметим, что в комментариях большинство подписчиков проголосовало за третий вариант – облегающее черное платье, в котором певица была в финале Нацотбора.

"Черное платье выглядит очень изысканно! Серебряный интересное и яркое, а белое добавляет массы, но прекрасный бохо! Но первое место черному", "Вы всегда выглядите неотразимо", -написали поклонники.

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)Мар 2, 2018 в 6:35 PST

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