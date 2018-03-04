Экс-Nikita станцевала стриптиз на балконе топлес, видео

Экс-Nikita, Анастасия Кумейко, которая выступает под псевдонимом DJ Nana, поделилась откровенным видео, на котором девушка стоит на балконе полуголая, и выскакивает из-за занавески прикрывая грудь рукой.

"Прогноз погоды на сегодня. Cold conditions & hot fashion", - написала она в Instagram, применив известный слоган.

Подписчики Кумейко остались в восторге от такого откровенного видео.

"Вообще супер секси!", "Нормальный такой прогноз", "Везет вашим соседям", "Вот облачность как всегда не в тему!!!", - писали юзеры.

Публикация от DJ NANA (@anastasia_domination)Мар 2, 2018 в 2:45 PST

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