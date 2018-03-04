"Ангел" Victoria's Secret разделась для пикантной фотосессии

"Ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс опубликовала откровенные фото, где она позирует полностью обнаженной.

27-летняя красотка на своей странице в Instagram похвалилась фотографиями в тиле НЮ, для которых она позировала Дэвиду Роемеру - фотографу, который постоянно сотрудничает с крупными модельными агентствами и бельевыми брендами типа Victoria's Secret.

На двух фото Тукс лежит полностью обнаженная на пляже, прикрывая руками грудь, и повернувшись боком, чтобы скрыть интимные места.

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