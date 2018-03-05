"Филя подлизнул сильного президента". Сеть потешается над ростом Путина и Киркорова, фото

Популярный российский певец Филипп Киркоров опубликовал совместное фото с Владимиром Путиным с церемонии награждения Орденом Почета в ноябре 2017 года, при этом высказав поддержку президенту РФ на предстоящих выборах.

"За сильную Россию! Я за сильного президента! Уверен, что и вы тоже!" — написал певец в instagram.

Также артист написал, что "очень горд, что сегодня в Лужниках, только что я принял участие в Концерте-Митинге "За сильную Россию", в поддержку нашего Президента!!!!

В России живет столько народностей, столько национальностей! Но все мы хотим видеть нашу страну сильной и Великой! 18 марта я иду на выборы! Мы все должны пойти! За сильную Россию! За сильного Президента! За Владимира Путина!!!"

На снимках видно большую разницу в росте между ними.

Многие подписчики начали сравнивать рост мужчин. Они пытались выпытать у почти двухметрового Киркорова, какой у него точный рост, высмеивая невысокого Путина: "Слон и моська", "Не Филипп, а Пётр Первый....", "Хоть и внешность у Вас, Филипп, и внушительная, но когда рядом ВВ - это выглядит просто MEGABIG", "…ваш царек ростом ниже среднего известно всем. Коротышка. Жаль вас всех…".

При этом некоторым не понравилось то, что певец принялся агитировать за главу Кремля: "Хороший способ срубить бабла. Когда будет пост "я отсосал у Путина?". "Да' В.В.Путин..- наш Президент..!!! Мы за могущесьвенную и процветающую Россию...!!!!! Уууурррааа...!!!!!!", "Лизнул филя", "Ужас просто. Подлизнул прямо от пяток и до кончиков ушей!!! Фу!!!"