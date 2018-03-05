Девушка дня Instagram: сексуальная модель с идеальными параметрами Виктория Одинцова

Сексуальная красотка Виктория Одинцова родилась в Санкт-Петербурге, Россия. Девушка - ведущая модель известного российского агентства "Mavrin Models". У неё идеальные параметры: 90-63-92.

Летом 2015 года Виктория попала на обложку знаменитого мужского журнала Playboy. В 2016 году питерская модель появилась на портале известного нидерландского отделения FHM.