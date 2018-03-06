В Сеть вновь попали новые фото обнаженной Дженнифер Лоуренс

В Сеть вновь попали интимные фото голливудской актрисы, звезды трилогии "Голодные игры" Дженнифер Лоуренс.

Кадры с фильма "Красный воробей" опубликовал Telegram-канал Super.

"В Сеть вновь попала обнаженная Дженнифер Лоуренс. Правда, на сей раз актриса разделась для фильма "Красный воробей", который в России выходит только 31 мая. Неплохое промо!", - сказано в сообщении.

Ранее 27-летняя оскароносная актриса в интервью изданию Vanity Fair сообщила, что сначала отказалась от роли в новой кинокартине режиссера Френсиса Лоуренса, преимущественно из-за того, что работа в проекте предусматривала съемки в откровенных сценах без одежды.

После скандала с интимными кадрами, опубликованными в сети хакерами в 2014 году, на которых она была изображена полностью обнаженной, Лоуренс опасалась появляться на экране без одежды и считала, что съемки в откровенных сценах приведут к разгромной критике.

"Изначально меня испугал этот проект из-за того, что мне было необходимо раздеться перед камерой. Больше всего я боялась, что люди скажут: "Почему ее так обеспокоило то, что ее обнаженные фото опубликовали в сети, если она сама планировала показать свое тело на экране?". Именно поэтому я пыталась избежать съемок в откровенных сценах, но затем поняла, что без наготы не смогу в полной мере показать характер своей героини. В конце концов, это мой выбор", - сообщила она.

Лоуренс также добавила, что сниматься обнаженной было, на удивление, легко.

"Мне очень помог Френсис Лоуренс. Он подошел ко мне и посмотрел мне прямо в глаза. Так, как будто на мне была одежда. И тогда я поняла – здесь все профессионалы. Я все еще нахожусь на работе. Всего один его взгляд помог мне успокоиться и не чувствовать себя голой", - призналась актриса.

Ранее Дженнифер Лоуренс ненароком "засветила" грудь.