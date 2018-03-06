"Украсть, использовать, соврать". Анастасия Приходько рассказала о болезни под названием "депутат"

6 марта 2018, 06:34

Каждый политик будет делать так, как выгодно ему, считает заслуженная артистка Украины.

В Украине все меньше людей верит в изменения, отметила Анастасия Приходько

Певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько не верит политикам, наверное, попадая в Верховную Раду, они начинают заболевать, стартует эпидемия — у них там вирус: был нормальный человек, зашел в парламент и перестал быть нормальным — "сразу начинает думать, как украсть, как кого-то использовать, как соврать".

В нашей стране эта болезнь называется "депутат", рассказала исполнительница во время чата на "Главреде".

"Я думаю, что каждый политик будет делать так, как выгодно ему. Я не верю им…", — отметила собеседница и добавила, что депутаты настолько дискредитировали себя, что больше им никто не верит.

В то же время артистка "уверена, что среди них есть порядочные люди, которые душой и сердцем верят, что они могут что-то изменить". "Но мы о них никогда не услышим, потому что там есть одна большая игра. А "вакцина" от этой болезни есть одна — "деньги": выиграет тот, кто больше с...издит", — считает Приходько.

"Поэтому у них такие бега за этой "вакциной". Если посмотреть, сколько МВФ перечислил денег Украине, и сколько на эти деньги было сделано, то это — катастрофа. Чего только стоит стена на границе с Россией, которую Яценюк (экс-премьер Арсений Яценюк — Ред.) должен был построить. Самое страшное — что всем все равно: говорим мы об этом или нет, болит у кого-то сердце за этот или нет", — заявила певица.

По ее словам, "поэтому все меньше людей верит в изменения". "Полтора миллиона украинцев выехали на заработки в Польшу. И это — только в Польшу! Политики борются теми же методами. Эта система не меняется", — считает гостья.

Исполнительница подчеркнула, что "политтехнология дает им возможность выбрать правильный цвет своего предвыборного билборда, им ставят грамотные речи, и они раздают гречку несчастным бабушкам, у которых нет надежды на то, что их пенсии от 1300 гривень поднимется до 3 или 7 тысяч гривень, которые вынуждены брать эту гречку, потому что боятся — а вдруг завтра еды не будет".

"А политики манипулируют этим. А выбирать-то из кого? Все те же... На протяжении 25 лет все те же. Мне интересно посмотреть, какими будут выборы. Но самое страшное, что ни вы, ни я, ни кто другой ничего не решаем. Поэтому у людей и просыпается пофигизм. Мы перестали себя уважать, уважать друг друга. С каждым годом все больше людей понимает, что им нужно думать о себе и ни о ком другом", — полагает она.

"Ему сегодня-завтра детей будет нечем накормить, не за что коммуналку оплатить, вот он и начинает думать о себе. И тут же пропадает уважение друг к другу. А нам остается одно — сохранить хоть что-то человеческое, настоящее, чтобы передать это нашим детям, сохранить историю, записывать самые важные моменты хотя бы для себя", — сказала Приходько.

"Потому что историю, как видите, переписывают. А если бы в селах в свое время бабушки не сохраняли бы украинские песни, истории, в Украине была бы беда. И наша с вами задача — просто сохранить. ... А выборы — были, есть и будут. Они стабильны, без изменений. По одной и той же системе", — утверждает собеседница.

Ранее Анастасия Приходько говорила "Главреду", что она думает над тем, чтобы когда-нибудь пойти в политику, но сейчас не состоит ни в каких партиях, и не собирается выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах.

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Рада депутаты выборы болезнь политики Анастасия Приходько
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