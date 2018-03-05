Даша Астафьева сделала селфи в спортивном белье, фото

Украинская певица и модель Даша Астафьева выложила в Сеть фотографии, которые сама сняла, на них она запечатлена в черном спортивном белье.

Селфи были сделаны в Киеве, за два часа они собрали более семи тысяч лайков, говорится на странице исполнительницы в Instagram.

"Сегодня (5 марта — Ред.) мой первый день режима…. Я Даша, мне 32 года. Мой вес на сегодня составляет 60 кг при росте 173 см… Мне бы хотелось настроить режим и качество питания в соответствии с моим образом жизни и работой…", — отметила артистка.

Ранее Даша Астафьева опубликовала в соцсети фото, на котором она позирует в романтичном черном наряде. Ряд интернет-пользователей оставили под снимком позитивные отзывы.