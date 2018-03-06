На церемонию "Оскар" Мадонна пришла в пикантном наряде с открытой грудью, фото

Кружевной корсет певицы был весьма откровенным.
Американская певица Мадонна на 90-ю церемонию вручения награды "Оскар" пришла в чрезмерно открытом наряде.
Фото в откровенном кружевном корсете исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram
Верхняя часть наряда Мадонны состояла из пикантных кружев, которые почти не прикрывали грудь певицы.
На официальную часть мероприятия певица надела пиджак в полоску. Образ она дополнила латексной кепкой и длинными белыми перчатками, которые полностью закрывали руки.
Напомним, ранее Мадонна поделилась с поклонниками откровенным видео со сьемок с фешн-фотографом Стивеном Кляйном.