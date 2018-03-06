Девушка дня Instagram: миниатюрная красавица Галина Дубененко

Галина Дубененко родилась 1 июля 1995 года в Сестроецке (Санкт-Петербурге). О детстве и родителях девушки совершенно ничего не известно, ведь социальная жизнь Гали началась с фотосессий и работы фотомоделью, а до тех пор она вовсе не была популярной и не писала о себе ничего ни в одной из соцсетей.

Рост миниатюрной модели составляет всего 165 сантиметров, а вес — 45 килограммов. Весной 2014 года Галина познакомилась с именитым фотографом Александром Мавриным, основателем модельной студии MAVRIN.