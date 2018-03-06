"Можно голой сразу": в Сети раскритиковали образ певицы, обнажившей грудь на вечеринке "Оскара"

Албанская певица Блеона Керети в платье от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой посетила одну из посвященных "Оскару" вечеринок, где стала мегазвездой.

Платье, из-за которого "взорвались" соцсети, было прозрачное в сетку со стразами. Певица закрыла соски металлическими кружочками.

Выяснилось, что автор наряда, через который уже второй день гудит сеть - украинский дизайнер Эльвира Гасанова.

Большинство пользователей Сети возмущались таким откровенным видом певицы и раскритиковали ее наряд.

"А зачем платье надевать было? Можно голой сразу", "Шортики тоже можно было не надевать", "Никакой интриги...", "А ведь когда то считалось неприличным носить платья выше щиколотки. Давайте уже просто письками наружу ходить, чего уж там...", - писали юзеры.

Раньше на Украинской неделе моды этот наряд представляла модель Алина Байкова.

На ком платье сидит лучше – судить читателям.