Ирина Шейк снялась топлес для немецкого глянца

-
Ирина Шейк в фотосете для Vogue Germany Фото: Vogue Germany
-
Ирина Шейк в фотосете для Vogue Germany Фото: Vogue Germany
-
Ирина Шейк в фотосете для Vogue Germany Фото: Vogue Germany
-
Ирина Шейк в фотосете для Vogue Germany Фото: Vogue Germany
-
Ирина Шейк в фотосете для Vogue Germany Фото: Vogue Germany
-
Ирина Шейк в фотосете для Vogue Germany Фото: Vogue Germany
-
Ирина Шейк в фотосете для Vogue Germany Фото: Vogue Germany
-
Ирина Шейк в фотосете для Vogue Germany Фото: Vogue Germany
-
Ирина Шейк в фотосете для Vogue Germany Фото: Vogue Germany
Знаменитая супермодель Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии для мартовского выпуска журнала Vogue.
Автором снимков стал фотограф Дэниел Джексон.
Эта фотосессия отличается от остальных тем, что Шейк снялась в ней в естественном виде без макияжа и прически.
На снимках модель запечатлена в разных, иногда странных позах, и выглядит немного необычно.
Однако не обошлось без откровенного кадра, где Шейк запечатлена в нижнем белье и даже топлес.
Ранее Ирина Шейк снялась для глянца без макияжа и укладки.