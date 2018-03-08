Ирина Шейк снялась топлес для немецкого глянца

Знаменитая супермодель Ирина Шейк снялась в откровенной фотосессии для мартовского выпуска журнала Vogue.

Автором снимков стал фотограф Дэниел Джексон.

Эта фотосессия отличается от остальных тем, что Шейк снялась в ней в естественном виде без макияжа и прически.

На снимках модель запечатлена в разных, иногда странных позах, и выглядит немного необычно.

Однако не обошлось без откровенного кадра, где Шейк запечатлена в нижнем белье и даже топлес.

Ранее Ирина Шейк снялась для глянца без макияжа и укладки.