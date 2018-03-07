Дита фон Тиз поделилась снимком в сексуальном белье

Американская фотомодель, певица Дита фон Тиз (настоящее имя Хизер Рене Суит) выложила в Сеть фотографию в сексуальном белье и чулках.

Соблазнительный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 70 тысяч лайков.

Исполнительница позировала в белье винно-розового цвета, оно подчеркнуло красивые формы ее тела.

Ранее СМИ писали, что Дита фон Тиз оказалась поклонницей украинcкой вышиванки, осенью 2017 года она поделилась в соцсети фото, на котором позировала в белой платье с красной вышивкой.