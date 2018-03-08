Девушка дня Instagram: пышногрудая итальянская модель Сильвия Карузо

Сильвия Карузо – итальянская модель. Работа фотомоделью началась для нее в 2014 году. Благодаря эффектной средиземноморской внешности она не осталась незамеченной, и её начали приглашать во всевозможные фотопроекты.

В Соединённых Штатах она впервые познакомилась с именитым фотографом Александром Мавриным и стала частью его большой команды.