Дита фон Тиз позировала в кружевном белье, фото

Американская фотомодель, певица Дита фон Тиз (настоящее имя Хизер Рене Суит) выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в черном кружевном белье.

Соблазнительный снимок исполнительница выложила на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

На фото артистка дополнила сексуальный образ также черным кружевным халатиком.

Ранее СМИ писали, что Дита фон Тиз оказалась поклонницей украинcкой вышиванки, осенью 2017 года она поделилась в соцсети фото, на котором позировала в белой платье с красной вышивкой.