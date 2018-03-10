Девушка дня Instagram: эротическая модель с соблазнительными формами Дарья Шай

Настоящая фамилия Дарьи Шай — Куварзина, и родилась она в городе Санкт-Петербурге. Девушка стала эротической фотомоделью, и снималась у таких известных фотографов, как Алиса Вернер, Мурбо, Александра Аксентьева, Александр Маврин и т.д.

Шай стала лицом проекта "Miss Moscow City", а затем стала частью проекта "Stag Party", где участвовала в различных фотосъёмках. Помимо этого, Шай назвали Playboy Girl в таких странах, как Россия, Голландия и Италия.