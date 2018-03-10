"Секси мамочка": Седокова взволновала Сеть своими фото с отдыха

Певица Анна Седокова отправилась вместе своими детьми на отдых в Дубае, но не забывает о своих подписчиках в Instagram, и радует их новыми сериями снимков своей фигуры.

Так, артистка выложила фото, на которых видна ее пышная грудь и аппетитные формы.

Купальники с глубоким декольте подчеркивали всю красоту груди Седоковой, и подписчики отметили прекрасную физическую форму певицы.

"Сколько в этой фотке женственности, красоты и любви. Вы шикарны и прекрасны", "Шикарная мама!", "Фигура, как будто и не было 3х беременностей! Очень крутая", "Шикарное тело", - восхищались подписчики.

Ранее Анна Седокова выложила весеннее фото.