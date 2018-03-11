"Супер сексуальна": Шэрон Стоун удивила поклонников фото в нижнем белье

Голливудская звезда Шэрон Стоун поделилась с поклонниками праздничными кадрами с фотосессии для газеты New York Times.

В честь своего 60-летия актриса поделилась с фанатами на своей странице в Instagram фото, на которых Стоун запечатлена в черных брюках и соблазнительном белье.

Поклонники остались в восторге от не тлеющей красоты звезды.

"Слишком красивая! Буду молиться, чтобы через 20 лет выглядеть как она!", "Супер сексуальна", "Богиня", "Всегда молодая", - восхищались подписчики.

Также Стоун выложила фотографию в коротком черном платье и высоких сапогах. Многие фанаты засыпали звезду комплиментами, однако нашлись и те, кто разглядел на снимке целлюлит. Однако актриса не боится демонстрировать свои изъяны открыто.

Ранее Шэрон Стоун впечатлила съемкой для Vanity Fair.