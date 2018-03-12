Девушка дня Instagram: пышногрудая фитоняша Мичи Пичи

Мичи Пичи - американская фитнес модель и звезда инстаграма. По происхождению Мичи кореянка, но родилась и выросла в Калифорнии, США.

Карьеру модели девушка начала в 2016-м. Она стала рекламным лицом спортивных брендов, в июле 2017 попала на обложку Fitness Curves Magazine.