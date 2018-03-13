Ким Кардашьян в нижнем белье похвасталась своими выдающимися ягодицами

Американская теледива Ким Кардашьян порадовала поклонников очередным фото своей знаменитой "пятой точки".

Звезда реалити-шоу поделилась откровенным снимком на своей странице в Instagram. На фото Ким запечатлена в обтягивающей водолазке и черных трусах. Она сидит боком, так что отчетливо видны формы ее попы.

Меньше чем за сутки снимок набрал почти 2 миллиона лайков и более 15 тысяч комментариев.

"Ты так горяча", "Очень красивая", "Вааау, королева", "Ты богиня!", - восхищались поклонники.

Ранее Ким Кардашьян взволновала фанатов новым фото.