Настя Каменских засветила грудь в откровенном платье

Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников новой пикантной фотографией.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, Каменских запечатлена в откровенном платье-пиджаке, который представил на обозрение грудь певицы.

Такой наряд пришелся по вкусу подписчикам звезды, буквально за 2 часа снимок набрал более 60 тысяч лайков и сотни комментариев, фанаты Каменских остались в восторге от такого смелого кадра: "Супер красотка", "Прелесть", "Такая афигенная в этом образе", "Шикарно выглядишь".

Ранее фанаты нашли подтверждение тому, что Потап и Настя живут вместе.