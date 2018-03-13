Девушка дня Instagram: фитнес-модель с потрясающей попой Катя Усманова

Катя Усманова - популярная фитнес-модель, чемпионка России по фитнес-бикини. Популярность получила благодаря приглашению канала Yougifted в рубрику "Красота и Эстетика" в качестве ведущей нескольких обучающих роликов.

Больше всего ценит свои ягодицы, поскольку считает, что "попа - это рычаги власти". Фактически вся карьера Усмановой построена на публичной демонстрации ягодиц. Перенесла операцию по увеличению груди.