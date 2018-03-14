"Где штаны?": Кардашьян разозлила поклонников очередным откровенным фото

Американская теледива Ким Кардашьян снова выставила откровенное фото. Но на этот раз у поклонников лопнуло терпение.

"Мне нужен загар", - подписала фото в Instagram Кардашьян, на котором предстала в коротком топе, трусах и носках.

Подписчики телезвезды стали возмущаться ее не дополненным нарядом: "В носках, но без штанов?", "Тебе нужны штаны", "Нееееет, некрасиво выглядишь", "Тебе не нужен загар, тебе нужны штаны", "Где штаны?".

Ранее Ким Кардашьян в нижнем белье похвасталась своими выдающимися ягодицами.