"Легла и просит". Участница легендарных Spice Girls побаловала поклонников "обнаженкой"

42-летняя певица Мелани Браун − бывшая участница легендарного британского герлз-бенда Spice Girls − поделилась с фанатами соблазнительным фотоснимков на своей странице в соцсети Instagram.

Исполнительница показала все желающим, как она в обнаженном виде готовится к телесъемкам.

На фото Браун возлежит на кровати, предварительно прикрыв интимные части тела – ожидая момента, пока высохнет автозагар. В то же время стилисты делают певице прическу и педикюр.

"Просто обычное воскресенье в моем доме, когда я проверяю электронную почту. В то же время мне наносят грим в моей спальне", - подписала снимок Мелани Браун.

Напомним, ранее СМИ узнали время воссоединения Spice Girls в полном составе.