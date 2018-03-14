Девушка дня Instagram: фитнес-модель с инопланетно длинными ногами Ия Остергрен

Ия Остергрен — девушка из Швеции, которая сводит с ума уникальной красотой своего тела. При росте 178 сантиметров длина ног у нее составляет 108 сантиметров.

Сейчас Ия Остергрен одна из самых высокооплачиваемых и известных фитнес-моделей и культуристок Швеции. Фотографироваться и выставлять в Инстаграме снимки своего преображения она начала еще в 2014 году.