Польская порноактриса похвасталась обнаженным телом

Девушка позировала в Италии на фоне зеленого листья.
Польская порноактриса Аманда Фокс выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена обнаженной.
Снимок был сделан в Италии, говорится на странице девушки в Instagram.
На фото актриса позирует на фоне зеленого листья, стоя спиной к камере, в центре внимания оказались ее ягодицы.
Снимок собрал тысячи лайков интернет-пользователей.
Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл опубликовала в Интернете фото, сделанное для журнала Playboy, на котором она запечатлена обнаженной. Посмотреть снимок можно здесь.