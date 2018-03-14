Польская порноактриса похвасталась обнаженным телом

Польская порноактриса Аманда Фокс выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена обнаженной.

Снимок был сделан в Италии, говорится на странице девушки в Instagram.

На фото актриса позирует на фоне зеленого листья, стоя спиной к камере, в центре внимания оказались ее ягодицы.

Снимок собрал тысячи лайков интернет-пользователей.

Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл опубликовала в Интернете фото, сделанное для журнала Playboy, на котором она запечатлена обнаженной. Посмотреть снимок можно здесь.