Сексуальная Седокова похвасталась своим пышным бюстом и аппетитными формами

Украинская певица Анна Седокова на новом видео похвасталась своей соблазнительной фигурой.

На видео с отдыха, которое артистка выложила на своей странице в Instagram, она позирует в летнем платье с глубоким декольте и пикантными разрезами по бокам.

Поклонники остались в восторге от такого ролика, и посоветовали Ане сняться для мужского журнала.

"Ань, снимись для плейбоя - у тебя такая шикарная фигура", "Всегда шикарная красотка", "Одна Седокова хорошо, а две лучше!!!", "Бесподобно красивая женщина", "Вау какое платье бомба", - восхищались подписчики.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Мар 14, 2018 в 10:57 PDT

Ранее Анна Седокова поразила фанатов глубоким декольте и сделала смелое обещание.