Российский режиссер Никита Михалков попал в больницу во время поездки в Нижнем Новгороде.

Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе режиссера.

"Никита Сергеевич приехал в Нижний Новгород. Действительно, он подскользнулся и упал", - сказали в пресс-службе.

Однако режиссера решили не госпитализировать.

"Было принято решение провести медицинское обследование, по итогам которого стало понятно, что серьезных повреждений нет, и Никита Сергеевич принял решение продолжить рабочую поездку и принять участие во всех запланированных встречах", - заявлено в сообщении.

Ранее запрещенный в Украине режиссер рассказал о ненависти Михалкова к детям и отношении к женщинам.