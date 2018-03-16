Дита фон Тиз в сексуальном белье сверкнула сосками, фото

Американская фотомодель, певица Дита фон Тиз (настоящее имя Хизер Рене Суит) выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в розовом бель и чулках.

Сексуальный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

На фото манекенщица позирует в бюстгальтере с кружевом, через которое видны ее соски.

Ранее СМИ писали, что Дита фон Тиз оказалась поклонницей украинcкой вышиванки, осенью 2017 года она поделилась в соцсети фото, на котором запечатлена в белой платье с красной вышивкой.