Австралийская пышнотелая модель сверкнула грудью, фото

Австралийская plus-size модель Латисия Томас выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в персиковом топе и юбке.

Снимок манекенщица разместила на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

На фото пышнотелая девушка позирует на фоне стены, из-под топа видна часть ее груди.

Ранее сообщалось, что британская plus-size модель Молли Констебл выложила в соцсети снимок, сделанный для журнала Playboy, на котором она запечатлена обнаженной. Посмотреть фото можно здесь.