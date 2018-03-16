Девушка дня Instagram: грудастая модель Playboy Хлоя Терае

Модель из США Хлоя Терае снимается для популярных мужских изданий. Благодаря выдающейся фигуре, она несколько раз становилась героиней обложек журнала "Playboy".

Её первый успех – это приглашение на празднование 10-летия Playboy Мексика, где ей довелось выпрыгнуть из праздничного торта, чтобы порадовать зрителей.