Экс-"Виа-Гра"побаловала подписчиков снимком в нижнем белье

Бывшая участница сексуального коллектива "Виа-Гра" Санта Димопулос поделилась пикантным фото.

На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, она предстала в стильных черных штанах, кружевном бюстгальтере и с ярким макияжем.

В таком образе Димопулос выглядит особо дерзко и агрессивно.

Подписчики Санты оценили такую откровенность артистки, и засыпали ее комплиментами: "Очень крутая на фото, прям огонь", "Бюст очень красивый!!", "Восхищаюсь вами!".

Ранее Санта Димопулос показала идеальную фигуру в крошечном бикини.