Экс-"Виа-Гра"побаловала подписчиков снимком в нижнем белье

Санта Димопулос выставила откровенный снимок в Instagram.
Бывшая участница сексуального коллектива "Виа-Гра" Санта Димопулос поделилась пикантным фото.
На снимке, который певица выложила на своей странице в Instagram, она предстала в стильных черных штанах, кружевном бюстгальтере и с ярким макияжем.
В таком образе Димопулос выглядит особо дерзко и агрессивно.
Подписчики Санты оценили такую откровенность артистки, и засыпали ее комплиментами: "Очень крутая на фото, прям огонь", "Бюст очень красивый!!", "Восхищаюсь вами!".
Ранее Санта Димопулос показала идеальную фигуру в крошечном бикини.