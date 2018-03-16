Сексуальная Вера Брежнева захотела раздеться

Вера Брежнева в соцсети призналась, что хочет снять с себя одежду. Об этом она заявила в подписи под фото, на котором она запечатлена в эффектном образе. Певица соблазнительно позирует в блестящем платье на бретельках и со смелым декольте, а также в леопардовом пальто с меховыми манжетами.

"Как же хочется уже тепла и снять верхнюю одежду", - подписала фото в Instagram артистка.

Подписчикам понравился такой наряд Брежневой.

"Шикарная", "Шикарная женщина!", "Как всегда прекрасна", "Красивое фото!", - восхищались подписчики.

В комментариях к фото также отметился Потап, он посоветовал Брежневой снять нижнее белье: "Сними нижнюю - будет проветриваться".

Ранее Вера Брежнева похвасталась идеальной фигурой в ярком кожаном боди.