"Приключения Электроника" 18+. Популярный советский фильм переснимут с элементами эротики

Российский режиссер Жора Крыжовников планирует снять фильм для взрослых, где главным действующим персонажем будет робот.

Новая работа автора будет по сюжету похожа на легендарный фильм времен СССР "Приключения Электроника". Об этом он заявил экспертам Фонда кино, сообщает ТАСС.

"Главный действующий герой фильма — робот, время — буквально завтра. Робот настраивается на желания хозяйки, он идеальный мужчинка, я бы даже фильм так назвал. Он понимает героиню лучше, чем она сама себя", — объяснил свою идею кинематографист.

По словам режиссера, киноленту запланировано назвать "Ошибка 102".

"По сути, это будут "Приключения Электроника" 18+. Такой будет подросший Электроник, который заменяет Сыроежкина и в постели", — добавил Крыжовников.

Режиссер заверил, что финал фильма удивит зрителей.

Напомним, знаменитый французский режиссер Жан Рено приехал в Украину для съемок фильма "Последний шаг", которые пройдут в Карпатах.