Девушка дня Instagram: соблазнительная преподаватель по тверку Mamasita

Mamasita (Мария Скорченко) – тренер по тверку, живет и работает в Киеве. Она не раз появлялась на видео у украинских артистов и она активно ведет свою страницу в Instagram под ником M.a.m.a.s.i.t.a.

Ее главная "фишка" - фото и видео тверка, причем последнее гипнотизирует по-настоящему. Она собрала достаточно большую армию фоловеров и продолжает радовать их своими "трясками", добавляя отличительный хештег "гипнотический зад".

Публикация от Maria (@m.a.m.a.s.i.t.a) 1 Мар 2018 в 8:24 PST

Публикация от Maria (@m.a.m.a.s.i.t.a) 10 Фев 2018 в 8:24 PST