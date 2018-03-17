"Попка шикарна": Полякова сменила имидж и поразила фанатов фигурой в облегающем платье

Украинская певица Оля Полякова поделилась фотографией со сьемок нового сезона шоу "Лига смеха". Вместо привычных белокурых волос певица была в парике с короткими волосами лавандового оттенка, голову артистки также украшал головной убор из перьев и бисера.

Таким необычным образом Суперблондинка поделилась с подписчиками на своей странице в Instagram.

Но основное внимание поклонников было направлено на потрясающую фигуру артистки, которую она подчеркнула коротким платьем с разрезом на спине и высокими фиолетовыми сапогами.

"Хороша в любом образе!", "Вам идёт стрижка, делает вас стильнее и моложе!", "Сапожки просто ванлав!", "Дерзко", "Попка шикарна", - восхищались поклонники.

Ранее Оля Полякова похвасталась роскошным подарком от мужа.