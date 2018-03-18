Известное издание "украсило" обложку обнаженным снимком Трампа: фото

Штатный художник известного американского журнала The New Yorker Берри Блитт создал новую обложку для издания, изобразив на ней обнаженного президента США Дональда Трампа.

Вместе с комментарием художника она размещена на сайте The New Yorker.

"Я хотел рассказать о бурных отношениях президента Трампа с прессой", - сказал Блитт.

Художник пишет эскизы в журнал еженедельно. В издании отмечают, что выбрали эту карикатуру на Трампа для обложки, поскольку пришли к выводу, что "президенту США тоже приходится иногда стоять голым".

Напомним, The New Yorker — американский еженедельник, публикующий репортажи, комментарии, критику, эссе, художественные произведения, юмор, комиксы и поэзию. Публикуется примерно раз в неделю. Издаётся с 1925 года.

Как сообщалось ранее, американская панк-группа Green Day выпустила клип на песню Troubled Times, в котором изобразила Трампа вампиром с пугающими зубами.