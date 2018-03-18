В клипе певца Ivan Navi сексапильно станцевали обнаженные модели: видео

Украинский вокалист Ivan Navi снял клип на свой новый музыкальный трек "Сказочно".

Главные роли в откровенном ролике исполнили 12 девушек. Видео опубликовано в Youtube.

Центральной героиней видео стала участница популярного проекта "Топ-модель по-украински" Елена Феофанова. Она и другие модели в клипе снимаются практическими обнаженными. Текст песни появляется у них на теле, когда девушки сексуально двигаются в такт музыке.

Пикантные части тела красавиц очень часто в клипе демонстрируются крупным планом. Поэтому авторы поставили возрастное ограничение на просмотр видео.

Как ранее сообщалось, украинский рэп-музыкант Ярмак презентовал новый клип на композицию "Гни свою линию". Работу он посвятил чемпиону Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро Жану Беленюку.