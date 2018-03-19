Скандальный Панин удивил фанатов интимным фото с любовницей в душе

Скандальный российский актер Алексей Панин разозлил фанатов очередной выходкой.

Артист на своей странице Instagram выложил пикантное фото с любовницей, на котором пара запечатлена полностью обнаженными в душе.

Панин прикрыл интимные места девушки рукой, она также прикрыла свою грудь рукой.

Однако снимок актер удалил, он пробыл на его странице всего пару часов. В комментариях подписчики напомнили Панину, что он живет с дочкой-подростком, и такие выходки аморальны.

Теперь и страница Панина в Instagram не доступна.

Ранее Панин собрался "валить" из России, прихватив дочь.