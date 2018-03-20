Супермодель Эмили Ратаковски порадовала фанатов снимком топлес в ванной

Американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками очередной откровенной фотографией.

На снимке, который модель выложила на своей странице в Instagram, Ратаковски запечатлена в бикини топлес. На голове у Ратажковски банное полотенце, девушка прикрывает грудь руками и смотрит в зеркало.

Снимок модели оценили в более чем 1,4 миллиона лайков, поклонники оставили тысячи комментариев, восхищаясь фигурой Ратаковски: "Богиня", "Очень горяча", "Эта попа...".

Ранее Эмили Ратаковски вновь обнажила грудь.