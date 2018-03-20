Российская актриса топлес рассказала о раке груди

Российская актриса Настя Задорожная поделилась в соцсетях откровенным снимком топлес.

Таким экстравагантным способом 32-летняя артистка решила привлечь внимание к раку груди.

"Это я к чему собственно: к вам, мои милые красавицы, с важным и очень полезным напоминанием-в марте самое время подумать не только о коррекции фигуры, но и о здоровье! Обязательно заходим к маммологу на быструю и абсолютно безболезненную проверку. Это важно! На 94%(а это очень внушительные шансы на сегодняшний день) победить РАК груди можно именно на ранней стадии! Давайте любить и оберегать себя! P.S. Ну а мальчикам на радость. Весна как никак", - подписала фото артистка.

Поклонники не ожидали увидеть такой пикантный снимок, и засыпали Задорожную комплиментами: "Воу, великолепная", "Я порадовался! Точно, весна!)", "Охр*нительно сексуальная грудь", "Настя, Вы красотка!!! А насчёт мамолога спасибо, надо обязательно сходить!".

Ранее австралийская модель похвасталась пышной грудью в купальнике.