"Работает 25-й кадр". Андрей Макаревич прокомментировал фразу о "злобных дебилах"

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич написал, что не называл граждан РФ "злобными дебилами".

В своем посте музыкант уточнил, что не собирался оскорблять людей, а критика в комментарии, который начали цитировать СМИ, была направлена на телевизионную пропаганду.

"Есть разница, нет? Хотя, судя по поднявшейся волне говна — работает этот двадцать пятый кадр, работает", - резюмировал музыкант на своей странице в соцсети Facebook.

Ранее сообщалось, что высказывание Андрея Макаревича после посещения США о "злобных дебилах" вызвало бурную реакцию в России: известные соотечественники, в частности, певец, композитор, автор песен Юрий Лоза, ополчилась на музыканта.