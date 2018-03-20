Голая Алена Водонаева восхитили подписчиков своими "прелестями"

Российская телеведущая, прославившаяся также участием в реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева завела себе кота редкой породы.

Теперь в Instagram она все чаще появляется со своим черным мейн-куном. Причем на некоторых фото из одежды на Алене – только кот. Впрочем, подписчики в восторге от подобных кадров. "Прелести… две", "Как он тебе идет", – пишут они, добавляя и другие хвалебные отзывы.

А недавно Водонаева пожаловалась подписчикам, что надолго забросила спортивный зал, но теперь твердо намерена вернуться к былым формам. Пост она сопроводила коротким роликом, на котором Алена почти без одежды, лишь в сексуальном нижнем белье позирует перед зеркалом.

Некоторые подписчики отметили, что – несмотря на то, что бывшая звезда "Дома-2" долгое время не ходит в спортзал – она умудряется выглядеть все сексуально и подтянуто. Хотя нашлись и те, кто написал, что Алена действительно себя запустила и уже пора задуматься о том, чтобы привести свое тело в тонус.

Напомним, ранее в интернет слили откровенные снимки Водонаевой.

Как сообщалось, хакеры слили в Сеть пикантное видео 18+ с Меган Маркл. Невеста британского принца отрицает подлинность фото- и видеоматериалов, но запись говорит сама за себя.