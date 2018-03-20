Экс-"Виа-Гра" побаловала фанатов соблазнительным танцем в купальнике

Санта Димопулос повеселилась с подругами во время отдыха.
Бывшая участница сексуального коллектива "Виа-Гра" Санта Димопулос порадовала подписчиков забавным видео, на котором она с подругами двигается под песню Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".
"Филипп @fkirkorov , это разрыв. Скоро на всех пляжах. Песня не покидает моей головы", - подписала видео Димопулос.
Подписчикам певицы понравился такой танец. Одни называли его сексуальным, другие забавным, но все же сошлись во мнении, что фигура у Санты потрясающая.
"Суупеер песня и супер танцы!", "Главное, без разврата. Весело, пластично и хорошо", "Очень красивые и танец нереальный", "Девчонки, отжигаете!", "Санта, обожаю этот твой ролик! Ты тут офигенная", - радовались фанаты.
Ранее Санта Димопулос побаловала подписчиков снимком в нижнем белье.