"Клевая попа": Настя Каменских соблазнительно позировала в спортивном наряде

Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников новой фотографией своей спортивной коллекции.

На снимке, который Каменских выложила на своей странице в Instagram, она запечатлена в пикантной позе. Исполнительница стоит опираясь руками на стену и выпячивая попу назад. Она одета в спортивный топ и легинсы.

Снимок певицы буквально за пол часа оценили в более чем 17 тысяч лайков. Поклонники оставили сотни восторженных комментариев.

"Классная фотка! ", "Сексбомба", "Клевая попа", "Просто космос", "Красотка", - писали фанаты.

Публикация от Настя Каменских (@kamenskux) 20 Мар 2018 в 7:47 PDT

Ранее в Сети похвалили фото Насти Каменских в скромном образе.